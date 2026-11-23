A classificação representa o reconhecimento de um trabalho desenvolvido com dedicação, disciplina e envolvimento coletivo. Em meio a uma disputa que reúne grupos de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, alcançar a sexta colocação é uma conquista expressiva para a entidade e para o município.

O Ibirapuitã chegou à etapa decisiva com a coreografia “Depois do Último Abraço”, assinada pelo coreógrafo Ben Hur de Barros. A preparação contou com a orientação de Rafael Machado, Tayara Carus e Rogério Simon, conhecido como Tuca.

A apresentação trouxe ao tablado uma narrativa que envolve sentimentos, relações familiares, conflitos, reencontros, perdão e redenção. A proposta artística deu continuidade à história apresentada pelo grupo na edição anterior, demonstrando a preocupação da entidade em desenvolver uma apresentação com identidade, interpretação e conexão com o público.

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A conquista é resultado de uma trajetória que envolve muito mais do que os minutos de apresentação. São meses de ensaios, preparação técnica, organização e dedicação dos integrantes, além do trabalho dos instrutores, coreógrafo, músicos, coordenação, familiares e apoiadores.

Para os responsáveis pela preparação da invernada, chegar à final e conquistar o sexto lugar representa o reconhecimento de todo esse esforço. Entre tantos grupos participantes, estar entre os melhores da Força A é motivo de orgulho e demonstra a qualidade do trabalho realizado pela entidade.

A participação também reforça a presença de Alegrete no tradicionalismo estadual. O município possui uma história ligada à cultura gaúcha, com entidades que trabalham continuamente para preservar e transmitir às novas gerações os costumes, a dança e os valores do Rio Grande do Sul.

Na classificação geral da Força A do ENART 2026, o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, conquistou o título de campeão. O CTG Ronda Charrua, de Farroupilha, ficou com a segunda colocação.

O resultado do Ibirapuitã merece ser celebrado pela comunidade alegretense. Conquistar o sexto lugar em uma competição desse porte significa levar o nome da cidade a um dos palcos mais importantes da cultura tradicionalista gaúcha.

Mais do que uma posição no resultado final, a conquista representa o trabalho de uma equipe que acredita na tradição, investe na cultura e mantém viva a identidade gaúcha.

Para Alegrete, entre tantos concorrentes, sair em sexto lugar é, sem dúvida, motivo de orgulho.