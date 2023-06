Fim de semana com temperatura agradável, garoa e pancadas de chuva

A sexta-feira (2) que começou com 14ºC, logo teve a temperatura elevada ao longo do dia, com a máxima alcançando 26ºC. De acordo com a Climatempo, essa média de temperatura baixar durante o fim de semana.

Já no sábado (3), o tempo firme deve ceder espaço para chuva em parte do estado. A passagem da frente fria na Região Sul pode trazer pancadas de chuva a partir da tarde tanto no Sul quanto na Fronteira Oeste do RS. As temperaturas ficam mais baixas ao longo do dia nas regiões Norte e da Serra. Em Alegrete, o dia deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Não há chances de chuva, segundo aponta a meteorologia.

No domingo (4), há possibilidade de chuva na maior parte do estado. A instabilidade pode vir com mais força na Fronteira Oeste e no Sul. Nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, chove ao longo do dia. O tempo será firme apenas nas cidades que fazem divisa com Santa Catarina. As temperaturas continuam baixas. Em Alegrete, existe previsão de dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo passa a chuvoso. A precipitação prevista é de 15 mm com probabilidade de 90% de chance.

Para o início da semana, a segunda-feira (5), começa com tempo nublado já de manhã e possibilidade de garoa. Tarde de sol, com diminuição de nuvens. Noite com muita nebulosidade. A temperatura varia entre 15º C e 23ºC.

Na terça-feira (6), outra frente fria passa pelo Sul e pelo Centro, o que deve provocar pancadas de chuva. Entre os dias 9 e 12 de junho deve chover e há risco de alagamentos.

Foto: Eduardo Silveira