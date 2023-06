Sábado Solidário atende pets no Bairro Boa Vista

A quantidade de cachoros e gatos em Alegrete requer cuidados de seus tutores, porque os animais dependem dos humanos para terem uma vida saudável, até mesmo porque a grande maioria convive em ambientes domésticos, bem perto das pessoas. E dentro deste espírito que a diretoria do Bairro Boa Vista realiza uma ação solidária pet neste sábado (3).

Leia Ferrão, moradora do bairro, diz da importância dos moradores levarem seus pets para esta ação solidária na praça José Pedroso de Albuquerque. Terá aplicação de vermífugos, carrapaticidas e amostra de rações, bem como brindes aos participantes. O atendimento veterinário no bairro será pela Didi Pet e Pet House com início às 9h na praça do bairro Boa Vista.

Importante lembrar que os cães que serão atendidos devem ser de pessoas com menos condições de recursos para mater em dia a saúde de seus cães ou gatos.