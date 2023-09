Brigada Militar e SAMU atendem a três casos de surto psicótico em curto espaço de tempo

O primeiro chamado ocorreu no bairro Nova Brasília, onde um jovem de aproximadamente 24 anos havia ingerido medicamentos, possivelmente com dosagens diferentes do recomendado devido a um equívoco. O incidente resultou em um surto que levou o indivíduo a quebrar móveis em sua própria residência e a se ferir no supercílio. A rápida intervenção da equipe do SAMU e da Brigada Militar permitiu que o jovem fosse socorrido e encaminhado para receber atendimento médico.

Logo em seguida, uma segunda chamada levou outra guarnição da Brigada Militar à região central da cidade, mais especificamente à Rua dos Andradas, onde um indivíduo foi avistado no telhado de uma loja. Após descer, ele alegou estar fugindo e desapareceu antes de ser identificado. A polícia iniciou uma busca intensiva, mas o suspeito não foi localizado. Contudo, enquanto as buscas estavam em andamento, um terceiro chamado foi recebido na região da Venâncio Aires.

Os policiais prontamente se dirigiram ao local, onde encontraram um homem de 32 anos visivelmente alterado e aparentemente sob efeito de drogas, em cima de um telhado. O indivíduo estava fora de controle e investiu contra os policiais, exigindo uma intervenção delicada para conter a situação. Posteriormente, ele foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pelo SAMU, onde recebeu a devida assistência.

Simultaneamente, um outro chamado sobre surto psicótico foi registrado no bairro Nilo Soares Gonçalves, onde outro homem estava quebrando pertences e demonstrando comportamento descontrolado. Ele também foi encaminhado a atendimento.

A incidência de surtos psicóticos em um curto espaço de tempo em Alegrete destaca a importância da conscientização e do acesso aos serviços de saúde mental na comunidade.