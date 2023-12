Fim de semana será de temperaturas elevadas beirando os 40ºC em Alegrete

Há seis dias do início do verão, Alegrete começa a dar seus primeiros sinais que a estação que se aproxima será de intenso calor e temperaturas elevadas. O El Niño, fenômeno climático que aquece as águas do Pacífico, terá forte influência durante os primeiros meses 2024, principalmente trazendo chuva em janeiro e fevereiro.

Neste sábado (16), o dia começa com 24ºC e a máxima chega aos 36ºC no período da tarde. Durante o dia, há possibilidade de chuva, segundo o Climatempo, 30mm estão previstos para o Município. No domingo, ao amanhecer a temperatura ficará por volta dos 25ºC, ao longo do dia a máximo pode atingir os 39ºC.

No período da noite de domingo, a previsão marca 35mm de chuva fazendo que a temperatura sofra uma queda para a semana do natal que se inicia. Na segunda-feira, a temperatura mínima será de 22ºC e máxima não subirá muito, 28ºC.