Jovens da Igreja da Graça colocam frases de fé e motivação na Ponte Borges de Medeiros

Em muitos, a falta de fé e apoio geram desespero ao ponto de acharem que só se jogando em vícios ou até mesmo tirando a vida vão resolver o que os leva a um estado de desequilíbrio. E nesse estado, muitos alegretenses, já tentaram ou se jogaram da ponte Borges de Medeiros no rio Ibirapuitã, inclusive perdendo a vida.

Há três dias, frases motivacionais e de fé estão colocadas do lado esquerdo da ponte de quem vem no sentido bairro -centro. Os cartazes são referentes ao Setembro Amarelo – mês dedicado à prevenção do suicídio. O trabalho foi realizado por fiéis da Igreja da Graça, e religiosos de Alegrete comentaram que sempre qualquer mensagem que possa tocar no espiritual das pessoas é positiva.

Jovens da Igreja da Graça de Alegrete

O nosso objetivo esta na evangelização do Setembro Amarelo e de revelar o grande amor de Deus para com todos nós, mostrar que ele busca restaurar vidas, dando uma nova perspectiva, através da palavra, comentou a jovem Leise Diana que participou desta ação, no último sábado à tarde, na Borges de Medeiros.

– As pessoas precisam entender que além da alimentação do corpo, temos que alimentar o espírito e isso acontece através das orações, ouvindo louvores ou hinos. Não importa a religião, temos que estar em contato com a energia divina, comentou o Vereador Jaime Duarte que integra a Igreja. Ele diz que as tribulações do mundo atual são muitas e uma das saídas para que possamos enfrentar e vencer é entender que a fé e orações são medicamentos poderosos para esse propósito.