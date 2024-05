Final dos 40tinha ainda não tem data marcada

No último sábado (18), ocorreram às semifinais da categoria 40 anos do futebol amador de Alegrete. Logo após a classificação das equipes para a grande final, uma parte dos dirigentes e jogadores já sabiam que nesse sábado (25), não iria ocorrer a disputa da taça da categoria xodó do Município.

O gramado do Estádio Municipal Farroupilha ficou muito desgastado após as duas partidas. Por essa razão, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer resolveu preservar o gramado para que algumas melhorias possam ser feitas, principalmente no sistema de drenagem do campo.

O presidente da Liga Alegretense de Futebol (LAF), Ramud Maruf, salientou que é dever da instituição oferecer um gramado no melhor estado possível. Após sábado, o gramado ficou embarrado e com o volume de chuva, acabou por empossar ainda mais algumas áreas, destacou Ramud.