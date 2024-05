Terceiro turno, a oportunidade de consulta para quem trabalha durante o dia

Com o frio e alta umidade o que aumenta, também, a incidência de doenças respiratórias, principalmente em crianças e idosos. E para atender os que trabalham durante o dia, a Secretaria mantém o atendimento em terceiro turno em quatro unidades de saúde da rede municipal: ESFs da Rondon, Vila Nova, Piola e no Distrito de Passo Novo. Nestas unidades o terceiro turno é das 18h às 20h.

O horário estendido acontece apenas na ESF Cidade Alta, no conhecido PAM central, onde o médico atende das 18h às 21h. A Secretária Nidiele Benevides explica que os atendimentos são por demanda expontânea.

Ela lembra que a ESFs do bairros atendem até às 16h todos os dias e que os pacientes têm acesso a estas estruturas em todos os bairros de Alegrete. Ela lembra que agora com o frio as pessoas devem redobrar os cuidados para evitar as doenças típicas da épocas como: gripes e outras infecções respiratórias.