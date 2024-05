Finanças da prefeitura é apresentada na Câmara durante audiência pública

Share on Email

A audiência teve a mesa composta pelo vereador Cléo Trindade, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, Moises Fontoura, presidente da Câmara e José Luiz Caurio, Secretário Municipal de Finanças e Orçamento.

Também participaram a vereadora Dileusa, relatora, Bispo Ênio, vice-presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, Fátima Marchezan e o vereador Itamar Rodriguez. O evento seguiu as diretrizes estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Art. 9º, que exige a apresentação das metas fiscais pelo prefeitura.

Durante os trabalhos, o secretário José Luiz Caurio, acompanhado de sua equipe, incluindo a diretora de contabilidade Karla Mariza, detalhou o acompanhamento das metas fiscais do município e respondeu às dúvidas dos legisladores presentes. A apresentação abordou os principais indicadores financeiros e as estratégias adotadas para alcançar as metas estabelecidas, garantindo a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

A audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara, permitindo que a comunidade acompanhasse os debates e participasse. A mesa que presidiu a audiência destacou que a participação cidadã é fundamental para a fiscalização e o aprimoramento da gestão pública, reforçando o compromisso com a transparência.

Fotos: Assessoria CMA