Fiscais realizam Operação Educar para não Punir e garantir bons produtos à população

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A equipe de fiscais da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Município está vistoriando os estabelecimentos que comercializam alimentos a fim de orientar quanto à validade dos produtos, fiscalizar as condições das embalagens e acondicionamento (latas amassadas, embalagens de leite UHT avariadas). Eles também passam instruções com relação ao acondicionamento de produtos cárneos, fiambres e resfriados em geral.

Fiscal em ação

Esta operação, conforme os fiscais, visa enfatizar a importância da fiscalização periódica e permanente da Vigilância Sanitária para controle da qualidade dos alimentos que são fornecidos à população, uma vez que estas fiscalizações são imprescindíveis para a diminuição dos riscos à saúde pública como um todo.