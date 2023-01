Fla toma seis do Argentino Juniors e Inter só empata com o Peñarol

O time anfitrião do evento se complicou e matematicamente está desclassificado já na 1ª fase do torneio. O Flamengo do técnico Jesus Antunes não fez um bom jogo mais uma vez pelo Efipan 2023.

Coube ao Argentino Juniors não tomar conhecimento do rubronegro e aplicar a maior goleada da competição até o momento.

De dono do jogo, a equipe do bairro La Paternal fez 2 a 0 no primeiro tempo. Toto aos 7′ e Demi aos 14 minutos selaram a superioridade do adversário. Mergulhado em erros defensivos e de pouca produtividade o Flamengo fez duas substituições ainda no 1º tempo, para conter o ímpeto dos argentinos.

Mas na etapa final, logo na volta do intervalo tomou o terceiro gol. O atacante Choro ampliou para 3 a 0. Sem esboçar reação, o Flamengo foi dominado e o 4 a 0, saiu ainda nos 5 minutos iniciais do segundo tempo. Demi marcou mais um, 4 a 0 Argentino Juniors.

Ambos treinadores usaram todas substituições possíveis. O jogo caiu de produção, embora os visitantes marcassem por mais duas vezes. Macha, atacante camisa 11, anotou os dois últimos gols na goleada do Argentino Juniors por 6 a 0, em cima do Flamengo de Alegrete.

No outro jogo, o Inter pós derrota no clássico enfrentou o Peñarol. Uma partida fria sem muito empolgação ao reduzido público que compareceu ao estádio. Um Inter que não mostrou forças possíveis para vencer o esforçado time uruguaio.

Precisando vencer para subir na tabela, o colorado pouco apresentou em mais uma noite sem inspiração da escola rubra. O empate foi benéfico ao Peñarol que abriu a 4ª rodada já na liderança do Efipan, soma 8 pontos em 4 jogos. Já o Internacional é o sexto colocado com 5 pontos.

Jogos de terça-feira (24):

19h – Palmeiras x Defensor

20h30min – Olimpia x São José

21h50min – Universitário x Grêmio

Fotos: Pedro Mello