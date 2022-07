Flamengo vence Guarapuava em rodada de 22 gols no Efipan

A rodada de segunda-feira (25), no 41º Efipan contabilizou cinco partidas no castigado gramado do Estádio Municipal Farroupilha.

Gramado será poupado a partir desta terça-feira

Ainda antes do início da rodada, a organização já havia definido que a partir de terça-feira (26), os jogos serão realizados no campo principal do 6º Regimento de Cavalaria Blindado.

Embora com um gramado pesado e com lama em várias partes, a rodada teve 22 gols. O Palmeiras abriu o dia de jogos diante do Novo Hamburgo. Um jogo disputadíssimo do início ao fim.

Mas o Verdão foi coroado no final por ser a equipe um pouco mais combativa e aquela que criou maiores oportunidades de marcar. Faltando dois minutos para o final do jogo, Guilherme, o cabeludo bom de bola do time paulista acertou um chutaço da intermediária e selou a vitória do Palmeiras, 1 a 0.

O segundo confronto foi gaúcho, Grêmio e Juventude protagonizaram um bom jogo para pouco mais de 100 torcedores que aproveitaram o dia de sol e calor na 3ª Capital Farroupilha.

Público reduzido a cada rodada.

A equipe comandada pelo técnico Carlos Miguel envolveu o time serrano que pouco fez para conter o tricolor. Aos 12′ Ariel fez 1 a 0 Grêmio. Melhor em campo e dono da situação, o tricolor gaúcho fez 2 a 0 no finalzinho do primeiro tempo. Vinicius Ferraz, marcou de pênalti.

Na volta do intervalo, o Grêmio administrou o resultado e controlou todas ações do alviverde. O atacante Nathan ampliou para 3 a 0, e confirmou a vitória do Grêmio em cima do Ju.

O Coritiba enfrentou o Missiones e não tomou conhecimento do time uruguaio. Uma sonora goleada de 12 a 1, para o Coxa.

Destaque para Matheus Dias (3 gols), Mateus Andrade (4 gols), Thiago Azif (3 gols), Alfer e Dourado completaram a goleada paranaense. O gol de honra do Missiones foi anotado por Eric.

O Flamengo de Alegrete encarou o Guarapuava. Um jogo de muita entrega e uma disputa intensa entre o rubronegro e o Lobo. A gurizada do Flamengo mostrou raça e determinação e soube neutralizar o esperto time do Paraná.

A atuação segura do time comandado pelo técnico Jesus Antunes, foi coroada nos acréscimos. Erik Vieira marcou o gol e deu a primeira vitória na competição para o time da casa.

No último jogo, Inter e Redbull Bragantino fizeram uma boa exibição. O Bragantino surpreendeu o colorado gaúcho aos 2′ com Pedro Júlio. A equipe do Inter sentiu o gol e sofreu forte pressão do adversário. Após os 20′ de jogo, o Internacional do técnico Chiquinho melhorou e chegou mais ao ataque. A virada colorada era questão de tempo. Júlio Cesar e Richarlyson fizeram os dois gols colorados.

Na etapa final o jogo esquentou os ânimos, e duas expulsões, uma de cada lado deixou o jogo eletrizante. O Inter sofreu com as substituições, com um plantel reduzido tentou segurar o resultado. Já o Redbull também trocou e conseguiu o empate no apagar das luzes. Otávio acertou bela cobrança de falta e empatou o jogo.

Rodada de terça-feira (26) é no 6º RCB:

10hs – Novo Hamburgo x Juventude

11h30min – Redbull Bragantino x Coritiba

13hs – Missiones x Palmeiras

14h30min – Guarapuava x Grêmio

16hs – Flamengo x Internacional

A organização do 41º Efipan comunica que as rodadas realizadas no 6º RCB não terão público, apenas acesso das delegações e imprensa credenciada no evento.

Fotos: Pedro Mello