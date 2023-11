Foi boa a procura pelos atendimentos do Novembro Azul no calçadão

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Um bom movimeto de homens a procura dos atendimentos realizados por técnicos de saúde de ESFs da cidade.

Novembro Azul no calçadão

O atendimento foi durante a manhã foram realizados testes rápidos pela equipe do SAE, verficação de pressão arterial, atendimento médico e de dentista aos homens que passaram pelo local e buscaram as equipes de atendimento. Alguns idosos que esperavam para consultar comentarm da importância de verificaram seu estado de saúde. É válida essas oportunidades, disse Josi de Souza a espera do atendimento médico.

Ciro, um caminhoneiro que mesmo longe não renega as raízes

Nidiele Benevides, Juliana Michael, João Francisco- da Secretaria de Saúde de Alegrete.