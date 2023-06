Foi oficialmente lançado o 4º casamento coletivo em Alegrete

Unir- se em matrimônio ainda é o desejo de muitos casais que em muitas situações já vivem em união, há muitos anos. O lançamento do 4º casamento coletivo de Alegrete, projeto de iniciativa do gabinete do vereador Moisés Fontoura (PDT) aconteceu no dia 7, no salão do juri no Fórum. O ato contou com a presença do Ministério Público, do Juiz Rafael Echevarria Borba, chefe do Cartório de Registro Civil, Francisco das Chagas de Oliveira Vice- prefeito, Jesse Trindade, Secretária de Promoção Social, Iara Caferatti; presidente da Câmara Vereador Luciano Belmont, Ten. Luan Nascimento do 12 BE Cmb, representando o comandante da Guarnição e Sindicato Rural de Alegrete.

O idealizador deste projeto social, porque beneficia casais que realmente precisam e devem estar em algum programa social, realizar mais um evento desta natureza é muito signifiativo. – É uma alegria e satisfação de saber que muitos casais confiam a realização do seu sonho aos nossos cuidados. Poder participar deste momento de fortalecimento da instituição família é algo de uma importância muito grande. São emoções compartilhadas e vividas juntos com todos os casais que me emocionam muito, disse o vereador Moisés Fontoura.

Dr Francisco das Chagas Ferreira de Oliveira Junior, tabelião e registrador do Cartório de Registro Civil e Especial de Alegrete, diz que este já é o terceiro casamento coletivo que participa. A documentaçao seŕá toda gratuita e isso é inclusao social, bem estar da sociedade, proporcionando segurança jurídica, salientou.

Jesse Trindade, Vice-prefeito, que participa pela primeira vez desse projeto comentou que, socialmente, é um projeto significativo que ajuda as pessoas a formalizar seus sonhos de forma a legalizar suas uniões, fortalecendo, ainda mais suas famílias, atestou. Ele parabenizou o vereador Moisés Fontoura por tornar esse sonho realidade.As inscriçoes serão realizadas a partir do dia 13 no gabinete do vereador Moisés.Fontoura.