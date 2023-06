Hoje é dia de mateada ecologica, com muitas atrações, no Parque dos Patinhos

Neste feriado, dia 8, o Parque Rui Ramos será palco de uma Mateada Ecológica, que faz parte da Semana do Meio Ambiente, em Alegrete. O evento promoverá a conscientização sobre a importância da preservação ambiental e contará com diversas atividades voltadas para a sustentabilidade.

Uma das principais atrações da Mateada Ecológica será o recolhimento de resíduos sólidos e plásticos. Os visitantes serão incentivados a trazer seus materiais recicláveis, que serão devidamente separados e encaminhados para a reciclagem. Essa ação visa incentivar a prática da coleta seletiva e o descarte correto dos resíduos.

Além disso, o evento contará com uma feira de produtos sustentáveis, onde será possível encontrar diversas opções de produtos ecológicos e de baixo impacto ambiental. Essa feira busca estimular o consumo consciente e apresentar alternativas sustentáveis para o dia a dia.

Outro destaque da Mateada Ecológica será a mostra dos parceiros institucionais. As apresentações culturais também terão seu espaço durante o evento. Julielle Miranda e Anderson Coelho serão os responsáveis por animar o público com sua arte e talento.

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente, por meio do Projeto Sala Verde, realizou diversas atividades relacionadas à preservação ambiental. Uma dessas ações foi uma caminhada pelo Parque Porto dos Aguateiros, na qual turmas da Escola Eduardo Vargas puderam participar. Durante a caminhada, os estudantes aprenderam sobre os cuidados com o meio ambiente e a importância da separação adequada dos resíduos. Representantes da Secretaria de Saúde, por meio do Controle de Vigilância Ambiental, estiveram presentes para abordar os cuidados necessários para prevenir a dengue e evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

O evento também contou com a participação de importantes instituições e autoridades locais. Integrantes da PATRAM (Polícia Ambiental) e o vice-prefeito Jesse Trindade estiveram presentes, reforçando a importância da conscientização e do engajamento de todos na preservação do meio ambiente. A secretária de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazi, o vereador João Leivas e Vanessa Moraes, representante da Comissão Jovem do Sindicato Trabalhadores Rurais, também prestigiaram a ação, enfatizando a importância das ações em prol do meio ambiente.

Já a premiação dos vencedores do Concurso de Redação da Semana da Água 2023 foi realizada no Centro Administrativo Municipal. Essa iniciativa visa incentivar a reflexão e o debate sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, além de reconhecer o talento dos participantes.