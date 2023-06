Foragido da justiça é preso com produtos de propriedade arrombada no interior

No final da manhã de sábado (24), um homem de 27 anos foi preso pela Brigada Militar por meio da patrulha rural, no interior do Município. A ação ocorreu após o recebimento de informações sobre um estabelecimento rural arrombado na localidade do Inhanduí.

Segundo relatos dos policiais militares, eles estavam saindo de um evento relacionado à descentralização da Prefeitura Municipal, na localidade da Conceição, quando receberam a notícia do arrombamento. A vítima, ao chegar em sua propriedade, percebeu que a porta de um galpão havia sido danificada e constatou o furto de cerca de 20 metros de uma extensão elétrica e um lava-jato.

A mulher disse aos policiais que havia visualizado um indivíduo de bicicleta, com uma extensão no pescoço, passando por ela em direção a Alegrete na BR 290. Com base nessa informação, os policiais do patrulhamento rural se deslocaram pela rodovia e conseguiram abordar o suspeito no km 602.

Durante a consulta integrada ao sistema da Polícia, foi constatado que o homem estava foragido devido a um mandado de prisão expedido pela comarca de Uruguaiana. Além disso, os objetos furtados descritos pela vítima foram encontrados em posse do acusado. A proprietária do estabelecimento rural conseguiu identificar os produtos, confirmando sua propriedade.

O foragido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Alegrete, onde foi autuado em flagrante por furto. O indivíduo já possuía várias ocorrências policiais em seu histórico. A mulher expressou sua gratidão pelo trabalho rápido e eficiente dos policiais militares, que resultou na prisão do indivíduo foragido da justiça e na recuperação de todos os bens furtados.

Essa ação exemplar da Brigada Militar reforça o compromisso em proteger a comunidade e combater a criminalidade, garantindo a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. A rápida resposta e a prisão do indivíduo foragido demonstram a efetividade do trabalho das forças de segurança na região.

O suspeito havia deixado Uruguaiana na noite de sexta-feira, utilizando uma bicicleta para percorrer a BR 290.