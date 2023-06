Nova vacina contra dengue chega na próxima semana no Brasil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na próxima semana chegará em solo brasileiro, uma nova vacina no combate a dengue, afirma a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina.

Composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, a Qdenga, da empresa Takeda Pharma Ltda foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março deste ano. De acordo com o órgão regulador, a dose confere ampla proteção contra a dengue.

Em nota, a ABCVAC informou que o preço da vacina, disponível inicialmente apenas em laboratórios particulares, deve variar entre R$ 350 e R$ 500 para o consumidor final, dependendo do estado.

As clínicas devem utilizar esse parâmetro na composição da sua precificação final, que também inclui o atendimento, a triagem, a análise da caderneta de vacinação, as orientações pré e pós-vacina, além de todo o suporte que os pacientes necessitam para se informar corretamente sobre a questão da vacinação”, destacou a ABCVAC.



De acordo com a Anvisa, a vacina é indicada para crianças acima de 4 anos de idade, adolescentes e adultos até 60 anos de idade. A Qdenga, portanto, é a primeira dose aprovada no Brasil para um público mais amplo, já que o imunizante aprovado anteriormente, a Dengvaxia, só pode ser utilizado por quem já teve dengue.

A nova vacina estará disponível para administração via subcutânea em esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações.

A eficácia contra a dengue para todos os sorotipos combinados entre indivíduos soronegativos (sem infecção anterior pelo vírus) foi de 66,2%. Já para indivíduos soropositivos (que tiveram infecção anterior pelo vírus), o índice foi de 76,1%.

Número total de casos em Alegrete, está bem alto, total de casos notificados chega a 398, enquanto os confirmados chegam a mais de 130. Portanto, é muito importante estar atento às principais formas de prevenção dd combate à dengue.