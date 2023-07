Homem que matou a mulher com golpes violentos no interior foi condenado a 30 anos de prisão

Share on Email

Na sexta-feira (30), o Tribunal do Júri da Comarca de Alegrete proferiu sua decisão em um caso de feminicídio que chocou a região. Elisandro Gonçalves de Almeida foi condenado a 30 anos de prisão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado de Cleusa de Fátima Correia Jacques, sua companheira. O julgamento foi presidido pelo Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba, titular da Vara Criminal da Comarca.

O crime ocorreu em 2006, em uma estrada no interior de Alegrete. Segundo informações levantadas durante o processo, o casal entrou em uma discussão acalorada, culminando no acusado desferindo uma série de golpes violentos contra a vítima, incluindo socos, pontapés e batendo repetidamente sua cabeça no chão.

Após o ato brutal, Elisandro tentou encobrir seu crime, afirmando na cidade que Cleusa havia ido embora, abandonando o lar. Entretanto, o corpo dela nunca foi encontrado, o que suspeitou e deu início às investigações.

A acusação sustentou que o feminicídio foi executado por motivo fútil, com emprego de meio cruel, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. É importante destacar que os fatos ocorreram antes da Lei do Feminicídio, sancionada em 2015.

De acordo com os relatos apresentados pelo Ministério Público durante o julgamento, Cleusa teria dito ao réu que ele “não tinha onde cair morto”, além de estar ingerindo bebida alcoólica no momento da discussão e manifestando interesse em se separar e retornar para sua cidade natal. Esses fatores foram o estopim para a reação brutal de Elisandro.

Embora a defesa do réu possa aguardar a decisão, é importante ressaltar que ele não poderá aguardar o julgamento em liberdade. A designação de 30 anos em regime fechado reflete a gravidade do crime cometido e busca garantir justiça para a vítima e sua família.

O caso de feminicídio de Cleusa de Fátima Correia Jacques evidência um triste desfecho da violência doméstica e do machismo arraigado na sociedade, ressaltando a importância de conscientização e medidas efetivas para combater esse tipo de crime e proteger as vítimas.