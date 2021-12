Formaturas encerram o ano na Escola Francisco Carlos

Share on Email

No final da tarde de ontem(15), ocorreu a formatura dos alunos da Educação infantil e nono ano. O ato foi realizado na quadra da escola, antigo Alexandre Lisboa.

Em um ano que marcou a retomada gradual dos alunos aos educandários, com a liberação total de forma presencial, já na reta final do ano letivo, essa atividade foi muito emocionante e comovente para os pais e alunos. Crianças e professores participaram de uma cerimônia com entrega de um diploma.

A formatura que marcou o encerramento do ano letivo, foi uma celebração amorosa, com o sentimento de dever cumprido – destacou a diretora Daniela Ferreira Antunes.

A formatura na Educação Infantil marca o encerramento do ciclo da criança na pré-escola para passagem para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, onde começará a desenvolver a fase da alfabetização com aprendizagem da escrita e da leitura.