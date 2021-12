Vem aí um novo calçadão com fluxo de veículos em baixa velocidade

Um dos pontos de grande fluxo de pessoas, além do comércio, o Calçadão é uma referência para muitas atividades e ações. Contudo, nos últimos tempos está sendo alvo de reclamações pela falta de conservação e algumas melhorias que precisam ser realizadas no local. Um dos pontos são os reparos no passeio público.

A reportagem do PAT conversou com o Prefeito Márcio Amaral sobre o projeto de abertura do calçadão e suas melhorias. O gestor municipal acrescentou que as obras já poderiam ter iniciado, entretanto, pelo movimento mais intenso de final de ano, houve um acordo com os lojistas e, o trabalho deverá iniciar em janeiro. A novidade fica por conta da liberação do trânsito de veículos dentro do conceito “traffic calming”.

O Prefeito ressalta que ainda não foi realizada a licitação que deverá ocorrer no início do ano. “Será feito projeto muito legal, onde está previsto a adequação do piso para a circulação de veículos em baixa velocidade, o que já ocorre atualmente, mas, pelo piso não ser adequado pra suportar peso, acaba degradando, haverá áreas de refúgio para carga e descarga, por parte das empresas instaladas. Será feito toda uma remodelação na parte de iluminação. Enfim, será repaginado, devolvendo à população a sua importância.”- falou Márcio.

“Em breve haverá uma maquete com o projeto”- destacou. A revitalização do Calçadão inclui piso novo, intervenções de drenagem e esgoto, sinalização, lixeiras e bancos, paisagismo, acessibilidade, iluminação pública, entre outros.