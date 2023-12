Share on Email

Os autodeclarados negros (pretos e pardos) totalizam 1.725.166 pessoas, conforme o censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, correspondendo a 16,13% da população estadual.

Manter políticas públicas e serviços para essa comunidade é de vital importância. Para ampliar essa discussão, foi realizado no dia 13, na Câmara de Vereadores, um Seminário Regional sobre a saúde da população negra e políticas de enfrentamento do racismo no SUS.

O evento promovido pela 10ª Coordenadoria de Saúde contou com a presença de representantes de outras cidades da Região, servidores da 10ª CRS, da área de saúde da Prefeitura e vereadores.

Stael Soraya dos Santos Rose, do Movimento Social Negro de Uruguaiana, afirmou que o racismo ainda persiste, e eles estão empenhados em enfrentar essa situação em todos os espaços. Ela ressaltou a necessidade de políticas públicas que respeitem os negros em todas as áreas, pois são cidadãos contribuintes e trabalhadores inseridos em todos os contextos.

“Precisamos trabalhar arduamente para desconstruir a mentalidade ainda arraigada de que os negros são inferiores e enfrentam, cotidianamente, o racismo estrutural da sociedade. Uma das alternativas é promover a educação nas escolas, conforme previsto na Lei 10.639 de 2003, e incentivar a formação daqueles que trabalham no setor público, para que haja uma mudança significativa e melhoria no atendimento ao público negro”- destaca.

Também participaram do Encontro Anna Paula Bougleux e Elizabeth Aquino Santana, integrantes do comitê de serviços voltados à população negra de Santana do Livramento.