Fórum de desenvolvimento econômico em Alegrete elenca investimentos na região

Toda a programação foi desenvolvida na Cooperativa Agroindustrial Alegrete Ltda – CAAL no período da manhã. O evento foi promovido pela prefeitura, com organização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Centro Empresarial de Alegrete, Sindicato Rural de Alegrete, Sindilojas, Associação dos Arrozeiros de Alegrete e Fundação Marona.

O Fórum contou com a presença de figuras importantes como o alegretense radicado em Porto Alegre Derly Fialho, secretário adjunto e diretor geral da secretaria de desenvolvimento do RS; Antônio da Luz, representante da Farsul; Patricia Palermo, representando a Fecomércio; Alexandre Ness, do BRDE; e Elias Graziott, representando o Badesul. Também participaram do evento o CIEE, SEBRAE e a agência de Fomento SEED Fomentos Ltda.

O presidente da CAAL e anfitrião do evento, José Alberto Ramos, destacou a importância do Fórum, especialmente considerando a calamidade climática que afetou o estado e a posição do governo sobre a importação de arroz, que traz um impacto econômico significativo para a Fronteira Oeste.

Já Antônio da Luz, da Farsul, afirmou que este não é o momento para o Brasil importar arroz e enfatizou que o desenvolvimento regional deve começar pelo incentivo às atividades tradicionais da região.

Patricia Palermo, da Fecomércio, abordou a necessidade de descentralização econômica para outras regiões do estado, salientando que o momento é propício para desenvolver o Rio Grande do Sul como um todo. Representantes do BRDE e do Badesul apresentaram as linhas de crédito disponíveis, enquanto o SEBRAE destacou os incentivos para microempresas. Emerson Masullo, CEO da SEED Fomentos Ltda, apresentou oportunidades de acesso ao crédito internacional.

O prefeito de Alegrete, Marcio Fonseca do Amaral, viu o fórum como uma oportunidade de desenvolvimento para o estado e ressaltou que Alegrete e a Região da Fronteira Oeste estão prontas para receber investimentos.

Adriana Schramm, prefeita de Maçambará e presidente da AMFRO, destacou a importância de melhorar a infraestrutura rodoviária para o desenvolvimento regional e solicitou apoio para o crescimento da Fronteira Oeste.

Raul Kuhn, vice-presidente do Centro Empresarial de Alegrete, enfatizou a necessidade de incentivos fiscais para o desenvolvimento da região. O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Alegrete, Fernando Lucas, mencionou a necessidade de um movimento regional para posicionar a Fronteira Oeste como uma região estratégica e anunciou a elaboração de um documento a ser encaminhado ao governo estadual.

Por fim, o representante do estado ressaltou que iniciativas como estas são essenciais para o desenvolvimento tanto da região quanto do estado, especialmente em um momento pós-calamidade.

Fotos: Pedro Andrighi