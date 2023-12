Fórum de Turismo encerra nesta sexta com “O Combate da Ponte do Rio Ibirapuitã”

Nesta sexta-feira (8), às 20h, acontece o espetáculo encenação do Combate da Ponte do Rio Ibirapuitã. Com entrada gratuita, o CTG Farroupilha será palco da batalha ocorrida durante a Revolução de 1923.

A festividade faz parte do I Fórum de Turismo de Alegrete, que durante três dias acalentou ideias de promover o turismo no Pampa Gaúcho. Na quinta-feira (7), o evento ofertou diversos painéis, que foram desde “O Turismo no Bioma Pampa” até uma palestra com um dos maiores especialistas em criação de rotas de cicloturismo do Brasil. Luciano Rodrigues veio de Caxias do Sul.

O Fórum se diversificou e embora com um público reduzido na plateia, por conta do horário de realização, se sobressaiu a qualidade dos painéis e palestras.

A programação neste último dia inclui uma visita a uma unidade militar. Os inscritos conhecerão o quartel do 6º RCB.

O espetáculo no CTG ainda reserva um grande show com Tchê Barbaridade.