Foto de recenseadora de Alegrete está na final de concurso nacional

A competição pelo 1º Prêmio Fotográfico do Censo Demográfico 2022 está em sua fase final, e a alegretense Nádila Mendonça, moradora no bairro Capão do Angico, está representando Alegrete e competindo com participantes de todo o país.

Nádila tem 37 anos e expressa sua alegria por ter chegado à etapa final do concurso e representar sua amada cidade. A foto da alegretense está concorrendo na categoria “Paisagens Rurais”, e as votações estarão abertas até o dia 21 de julho. A imagem capturada por Nádila foi realizada durante seu trabalho como recenseadora no interior do Município, mais especificamente em Guassu-Boi. Ela descreve a foto como uma alameda incrível e decidiu participar do concurso. Agora, Nádila está entre as finalistas e precisa do apoio de todos, pois a fase é de votação.

O 1º Prêmio Fotográfico Censo Demográfico 2022 entrou na etapa final no dia 19 de junho. Após uma fase de pré-seleção, na qual os servidores do IBGE puderam votar nas fotografias tiradas pelos recenseadores de seus respectivos estados durante a coleta do Censo, 169 imagens foram selecionadas para a etapa final, divididas em três categorias: Paisagens Urbanas, Paisagens Rurais e Habitação. Todas as fotografias foram capturadas pelos recenseadores por meio do Dispositivo Móvel de Coleta (DMC), equipamento utilizado na realização da pesquisa.

A votação para a premiação adotada de 19 de junho a 21 de julho, tanto de forma virtual quanto presencial, e estará aberta ao público em geral. Quem quiser participar pode acessar o site https://censo2022.ibge.gov.br/concursofotos/?fbclid=IwAR3STE5kKt_k0qi8lb2J-Add2cDOJ4VU4SHkaZXX0naJHZd2JpyJEH99Jmg e votar em uma foto por categoria. Além disso, haverá uma votação presencial na estação de Metrô Pituaçu, em Salvador, Bahia, que estará disponível para visitação durante o horário de funcionamento.

“Por meio das fotografias enviadas para o Prêmio, o IBGE poderá enriquecer seu acervo de imagens dos municípios brasileiros, bem como dar maior visibilidade ao Censo Demográfico 2022 e ao trabalho dos recenseadores”, explicou Izabelle de Oliveira, coordenadora de Marketing do IBGE. Os resultados finais serão divulgados em 1º de setembro, e o concurso premiará os três recenseadores com as fotografias mais votadas em cada categoria com prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

O Prêmio Fotográfico do Censo Demográfico 2022 tem como objetivo documentar as atividades de campo realizadas durante uma pesquisa por meio do recurso da fotografia. A participação no concurso foi restrita aos recenseadores do Censo Demográfico 2022.

Por: Renan Marques