Presidente da OPAA revela a dura realidade para ajudar animais em Alegrete

Ela diz que a realidade que enfrentam em 2023 é dura e angustiante, poqrue todos os dias recebem dezenas de denúncias e os recursos da entidade não são o suficiente para ajudar aqueles que necessitam, atesta.

Nara apela para que a comunidade cobre do Poder Público sobre cuidados com animais e quem puder faça a sua doação pelo PIX CNPJ: 10.825.728/0001-06; doe ração. Você pode comprar ração na CAAL Agroveterinária com 15% de desconto. Seja sócio da OPAA faça seu cadastro pelo WhatsApp 55 996613696. Com apenas R$30,00 por mês você faz a diferença na vida de diversos animais.

Até o ano passado, a Secretaria da Saúde repassava um valor à OPAA. A Secretária Haracelli Fontoura diz que houve um apontamento do IGAM de que a cidade tem clínicas que podem fazer esse trabalho e que devido a isso os recursos não deveriam ser repassado à ONG. Informa, ainda, de que já estão com uma chamada pública para atender esta questão, que inclui castrações e outros serviços.