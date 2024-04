Fotógrafo alegretense registra, em Balneário Camboriú, encontro de MC Daniel e o Mágico do Século

a

No último sábado (13), o videomaker e fotógrafo alegretense Dedé Lopes, filho de Edgar Lopes, teve um encontro marcante em Balneário Camboriú, onde reside atualmente. Lopes, que trabalha com Miguel de Andrade, conhecido como “O Mágico do Século”, descreveu o momento como especial.

Durante o fim de semana, Dedé Lopes foi responsável por fazer alguns registros do encontro entre dois grandes artistas. Ele destacou a simpatia e o humor de MC Daniel, que esteve no apartamento do mágico.

Essa não foi a primeira interação entre o Mágico do Século e MC Daniel. Eles se conheceram nos primeiros shows do cantor em Balneário Camboriú. Na época, o mágico encantou o jovem artista com suas habilidades. Agora, com o crescimento de MC Daniel em sua carreira musical, a amizade entre os dois só se fortaleceu, algo que Dedé Lopes fez questão de registrar em seu Instagram, compartilhando momentos especiais dessa visita.