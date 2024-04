Na Partida para o Rio, Luciane deixou um pedido aos alegretenses e ao povo gaúcho: o Matteus precisa do voto de todos

Na tarde de ontem, 13 de abril, um breve adeus foi proferido pela mãe do participante do BBB24, Matteus Amaral, em Alegrete, juntamente com alguns familiares, em virtude de sua viagem para o Rio de Janeiro, conforme parte do protocolo estabelecido pelo programa, em razão do Paredão entre Matteus, Isabelle e Alane.

Durante sua despedida, foram registradas pelo PAT fotografias ao lado de amigos, dos cães, incluindo o fiel companheiro de Matteus, o cão Apolo, e de seu esposo Luciano Noetzold – o Ibirocai. Também houve momentos de afeto, como o abraço na avó Neuza França.

Antes de seguir viagem, acompanhada dos assessores e empresários Oswaldo e Miguel Ferrari, o pedido foi para que a população acompanhe a próxima votação no paredão, agendado para este domingo, no CTG Farroupilha, a partir das 19h.

O apelo foi claro: é fundamental o apoio massivo para manter o Matteus Amaral. Contudo, mesmo após esta etapa inicial, sua mãe ressaltou a importância de manter o auxílio constante, especialmente após a eliminação de uma das concorrentes, momento em que Matteus necessitará ainda mais dos votos do público.

Com isso em mente, ela fez um pedido enfático para que todos continuem votando em Matteus a partir do momento em que ele chegar ao Top 3. Sua mensagem foi direta e franca: o retorno só ocorrerá após alguns compromissos assumidos ao término do programa, e ela expressou seu desejo de que Matteus se consagre como o grande vencedor do BBB24, representando com excelência o estado do Rio Grande do Sul.

Assim, na noite de terça-feira, todos terão a oportunidade de conhecer o grande vencedor do programa, e a esperança é que seja o gaúcho que demonstrou talento e dedicação ao longo de sua jornada na casa mais vigiada do Brasil. Lu foi até Uruguaiana de carro e posteriormente seguiu de avião.