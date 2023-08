Frente do Agro discute licenciamentos ambientais e seminário de controle do javali

Dentre os assuntos que serão tratados, informa o vereador Itamar Rodriguez, que preside a frente está o procedimento e prazos para licenciamentos ambientais, PL 83/2023 que institui a Semana do Campo limpo e ainda haverá a apresentação do Seminário de controle e manejo de javali promovido pelo gabinete do Rodriguez .

Farmácias e algumas lojas aderem ao programa “De olho na validade”

Conforme o estudo, 1.152 municípios reportaram avistamentos em 2022, com destaque para as regiões Sul e Sudeste. Em 2012, há onze anos, eram 370 municípios. No País, a disseminação acelerada da espécie acontece desde o início da década de 1990. Embora a caça esportiva seja proibida no Brasil, há uma exceção para o abate do javali, autorizado pelo Ibama desde 2013 para o controle da espécie.

O governo ao restringir as armas para os caçadores, poderá atingir o controle de javalis, já que os animais são de difícil manejo e há poucos meios de frear sua reprodução. Caçadores em grupos faziam este contole, já que os javalis são selvagens e atacam as lavouras e outros animais.