Festejos Farroupilhas têm farta e variada programação já em andamento

Sob a coordenação do tradicionalista Cléo Trindade, também vereador em Alegrete, os festejos prometem oferecer grandes momentos de confraternização e celebração.

Os Festejos Farroupilhas tiveram ainda em julho, um concorrido concurso de Prendas e Peões, uma competição que exalta a autenticidade e a destreza dos jovens tradicionalistas. Essa é uma oportunidade única para a nova geração de gaúchos exibir suas habilidades e conhecimento sobre a cultura e os costumes do estado.

Já nos dias 12 e 13 de agosto, o CTG Oswaldo Aranha foi palco do Encontro de Laçadores, uma demonstração de destreza e habilidade em uma das tradições mais icônicas do Rio Grande do Sul. Os laçadores, verdadeiros expoentes dessa arte, participaram em um clima de camaradagem e competitividade saudável, celebrando a essência da cultura gaúcha.

A programação contempla também uma série de mateadas, momentos de encontro e confraternização regados a chimarrão, a tradicional bebida gaúcha. Com a erva taura como protagonista, as mateadas acontecem em diferentes praças e locais emblemáticos da cidade, proporcionando aos participantes momentos de descontração e intercâmbio cultural.

Contudo, a música é um pilar essencial da cultura gaúcha, e o Canto Farroupilha é a expressão máxima desse amor pela melodia tradicional. As vozes dos gaúchos vão ecoar nos salões do CTG Farroupilha, criando um ambiente acolhedor e emocionante, onde as canções ressoam a história e os sentimentos do povo rio-grandense.

Os Festejos Farroupilhas ainda contemplam uma série de atividades marcantes que realçam a tradição e a união do povo gaúcho. Entre elas, destacam-se a Cavalgada da Casa do Gaúcho, a inauguração do Memorial “Oswaldo Aranha” na BR 290, o Concurso dos Peões e Prendas “Mais Bem Pilchados”, além do desfile temático que percorre as ruas da cidade, encantando os espectadores com a riqueza de cores e trajes típicos.

O encerramento dos Festejos Farroupilhas está marcado para o dia 20 de setembro, com um dos maiores desfiles de cavalarianos e quando a Chama Crioula, símbolo da tradição gaúcha, será extinta em uma cerimônia solene na Praça Getúlio Vargas.

Programação

14 a 18/08 – Doe Sangue “Chimangos e Maragatos” todos unidos nesta causa;

18 e 19/08 – Acendimento e Distribuição da “Chama Crioula” na cidade de Cristal.



Mateadas

06/08 – 14h- Primeira Mateada Praça dos Patinhos;

20/08 – 14h- Segunda Mateada Praça do Bebedouro;

27/08 – 14h-Terceira Mateada Museu do Gaúcho;

03/09/2023-14h-Quarta Mateada Passo Novo;

07/09 – 14h – Quinta Mateada Bairro Canudos – Mateada da Integração

10/09 – 14h- Mateada-Praça Getúlio Vargas “Cidade em Festa”, parceria Rádio Alegrete;

Canto Farroupilha

01/09 – 14h- Cantinho Farroupilha- Local CTG Farroupilha

20h – Canto Farroupilha -Local: CTG Farroupilha;

05/09 – 08h – I Seminário do Fortalecimento da Cultura Gaúcha- Local: CTG Vaqueanos da Fronteira;

07/09 – 09h- Cavalgada da Casa do Gaúcho- Saída CTG Farroupilha;

09/09 – Inauguração da Pedra Fundamental do Memorial “Oswaldo Aranha”- BR 290;

10/09 – 09h – Concurso dos peões e prendas “Mais bem Pilchados”- Praça Getúlio Vargas;

11/09 – 09h- Distribuição da Centelha da Chama no “Marco das Quatro Divisas”;

13/09 – 10h- Chegada da Chama Crioula- Praça Getúlio Vargas;

13/09/2023- 20h- Sessão Solene “Mérito Tradicionalista”;

14/09 – 14hs- Audiência Crioula- CTG Vaqueanos da Fronteira;

15/09 – 10h- Desfile Jacaquá;

15/09/2023- 19h- Missa Crioula- Igreja Matriz

16/09 – 10h- Desfile da Conceição;

17/06 – 10hs- Desfile do Passo Novo;

18/09 – 20h-Desfile Temático;

20/09 – 09h- Desfile de 20 de Setembro;

20/09 -18h- Cerimônia de extinção da Chama Crioula – Praça Getúlio Vargas