Farmácias e algumas lojas aderem ao programa “De olho na validade”

Alegrete deu mais um passo em direção à proteção e garantia dos direitos dos consumidores com o lançamento do projeto “Fiscal Consumidor De Olho na Validade”. A ação é fruto de uma colaboração entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo/Procon, o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o Centro Empresarial, Sindilojas e a Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária.

A cerimônia de lançamento aconteceu na tarde de quarta-feira(16) no auditório do Centro Empresarial, reunindo representantes de farmácias e lojas participantes do projeto. Durante o evento, foram assinados termos de cooperação, entregues banners e fichas de controle para os procedimentos legais do programa “De Olho na Validade”. Diversas autoridades marcaram presença, incluindo o vice-prefeito Jesse Trindade Santos, o diretor do Procon, Geferson Maidana Cambraia, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, Carlos Humberto Vasques da Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária, Vanessa Moraes, presidente da Juventude do MDB e o representante do Centro Empresarial, Márcio Daniel.

Em seus discursos, os participantes destacaram a importância do projeto para fortalecer a credibilidade junto ao empresariado, ressaltando que o objetivo não é meramente fiscalizador, uma vez que as empresas já têm demonstrado eficácia no controle de validade de produtos.

O vice-prefeito Jesse Trindade Santos elogiou o trabalho pioneiro do Procon na orientação aos empresários, enfatizando o papel crucial de orientar e colaborar para o sucesso dos negócios. Ele também evidenciou a força do comércio de Alegrete, mencionando os impressionantes 7.160 alvarás ativos no município.

Geferson Maidana Cambraia, diretor do Procon, enfatizou que o projeto visa aumentar a confiança dos empresários e garantir produtos de qualidade aos consumidores.

Caroline Figueiredo, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, destacou a importância do compromisso das empresas em garantir a validade dos produtos, e afirmou que ações como o programa “De Olho na Validade” têm o potencial de impactar positivamente o desenvolvimento do comércio local.

Márcio Daniel, representante do Centro Empresarial, expressou o compromisso contínuo da entidade em apoiar os empresários locais, destacando a parceria entre o setor empresarial e o poder público.

Diversas empresas estão engajadas no programa “De Olho na Validade”, reforçando o compromisso com a qualidade e transparência perante os consumidores. Entre as empresas parceiras estão:

Farmácia São João da Assis Brasil

Panvel Farmácia da Praça Getúlio Vargas

Farmácia Ibirapuitã do Bairro Ibirapuitã

AVS Farma, da avenida Assis Brasil

Farmácia Manipulato da rua dos Andradas

Botoni Farmácia do Bairro Capão do Angico

Panvel Farmácia da avenida Dr. Lauro

Farmácia São João, do Calçadão

AVS Farma da avenida Rondon

Mundo Real Matriz, na rua Barão do Cerro Largo

Lojão da Andradas, na rua dos Andradas

Drogaria Cidade, na avenida Assis Brasil

Droga Raia da rua dos Andradas

Linda Variedades, da rua dos Andradas

Farmácia Panvel da rua dos Andradas

Farmácia São João, da rua Vasco Alves

AVS Farma da avenida Assis Brasil

Linda Variedades, do Calçadão

Mundo Real 2 na Barão do Cerro Largo

Farmácia São João, do Bairro Ibirapuitã

Farmácias Associadas da rua dos Andradas

Loja A Partir de R$ 1 Real

Farmácia São João da rua dos Andradas.

Fotos: Vanessa Moraes