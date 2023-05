Frente fria com pancadas, chuvisco e chuva nos próximos dias da semana

A frente fria, que na segunda-feira começou a ingressar no Rio Grande do Sul, avança mais para o Norte e leva chuva para todas as regiões nesta terça-feira (2). O dia será de muitas nuvens com predomínio de céu nublado a encoberto no estado e chove na esmagadora maioria dos municípios, inclusive moderado a forte em alguns pontos. Em Alegrete o dia amanheceu com muitas nuvens e há previsão de chuva em forma de pancadas. A mínima registrada foi de 14ºC e durante o dia a máxima pode subir em torno de mais 10ºC.

O restante da semana será com dias de cara amarrada. Na quarta, as temperaturas variam entre 14 e 19ºC, o tempo encoberto com chuvisco. Na quinta-feira (4), não há previsão de chuva. Já na sexta-feira (5), a máxima não deve passar dos 22ºC e existe chance de chuva isolada.

Uma frente fria começou a mudar o tempo em parte do RS, com chuva e queda acentuada da temperatura. É o começo de período de maior instabilidade que trará chuva volumosa para o estado e muitos dias seguido de tempo instável, como há muito não se via.

A mudança do tempo na segunda se deu, como era previsto, mais em cidades do Oeste e do Sul do estado. A Metade Norte seguiu sob ar seco e quente com calor. Isso acabou por gerar enormes diferenças de temperatura entre cidades gaúchas, que estavam com ou sem a influência da frente.

No município nas últimas 24 horas, conforme dados da estação Hidrometeorológica Alegrete, operada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA), a precipitação foi 20,2 mm.