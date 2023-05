Hail Storm cruza na frente e leva XXIX GP Gentil Carlesso

A beleza em forma de velocidade venceu o Grande Prêmio Gentil Carlesso, edição 2023 que homenageou o turfista Allan Mello Guerra. Com a cancha encharcada em seus infinitos 600 metros deu a favorita em apostas com R$ 136.000,00 a égua Hail Storm, criação do Haras Fazenda Capeaty, propriedade de Joicemar Piegas, Rodrigo Santos e Tedi, parceria vitoriosa entre Pelotas, São Borja e Londrina, treinado pelo A. Rui e pilotado pelo G. Montanha, com cuidados do veterinário Dr. Adriano Quadros.

A égua Hail Storm largou e chegou na frente, em meio as poças de água acumulada sobre a areia, foi soberana e veloz assim como fez nas eliminatórias. Infinity Heart de Bombinhas (Santa Catarina), encostou mas não conseguiu passar a máquina da cancha reta, Hail Storm cruzou quase de corpo inteira na barreira dos 600 metros do mais tradicional GP em cancha reta do Brasil, uma égua de velocidade sem limite escreveu seu nome no Jockey Club Alegrete.

Lá atrás Jump D’anafer brigou lindo com Gamkanora, com uma cruzada favorável a não menos veloz Jump D’anafer em um honroso terceiro lugar para a dobradinha entre Cacequi e Ijuí. Gamkonora de Erechim ficou na quarta posição.

O XXIX GP Gentil Carlesso foi um belo e gigantesco evento, organizado pela família Carlesso. O jantar em benefício a Liga Feminina de Combate ao Câncer rendeu R$ 5.300,00 e as apostas totalizaram R$ 613.500,00. Nem o tempo chuvoso na grande final ofuscou o brilho de um evento que volta em 2024, devido a credibilidade no mundo do turfe.

Coube a Hail Storm do Haras Fazenda Capeaty, o prêmio de R$ 150 mil, mais R$ 40 mil ao treinador e mais 3% do valor apostado. Os outros finalistas receberam valores menores estipulados previamente pela organização do maior evento em cancha reta do Brasil.

Fotos: Osni da Silva e Roque Massariol