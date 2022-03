Frente fria vai chegar com chuva e vento forte

A MetSul Meteorologia alerta para uma brusca e forte virada do tempo nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul e no restante da região Sul do Brasil com o avanço de uma frente fria que precede uma massa de ar frio de maior intensidade.

A mudança do tempo já começa no final desta terça-feira com chuva e raios em pontos do Oeste e do Sul gaúcho, mas o dia será de sol no território gaúcho com calor pela condição pré-frontal que induz o ingresso de ar quente horas antes da chegada da frente.

As máximas passam dos 30ºC na tarde desta terça em diversas regiões gaúchas. A grande mudança do tempo ocorre ao longo desta quarta-feira. A frente fria vai avançar com grande velocidade pelo Sul do Brasil e mudará o tempo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná ao longo do dia. Terá ar quente em sua dianteira, favorecendo a formação de nuvens carregadas.

Chuvas

O sistema frontal vai trazer chuva generalizada para o Sul do país, mas não volumosa em todas as áreas. A chuva deve acumular entre 30 mm e 50 mm na maioria dos municípios gaúchos com acumulados localmente superiores na passagem da frente. Os maiores volumes devem ocorrem na Metade Oeste. Em vários pontoas do Leste gaúcho, as precipitações devem somar apenas entre 10 mm e 30 mm.

É alto o risco de temporais no deslocamento da frente fria pelo Sul do Brasil. Fortes a intensas áreas de instabilidade devem se formar entre o final desta terça e as primeiras horas da quarta-feira no Oeste e no Sul gaúcho. Estas áreas de instabilidade, então, vão avançar muito rapidamente para as demais regiões gaúchas entre a madrugada e o período da manhã. No decorrer do dia, atingem Santa Catarina e o Paraná.

O tempo melhora no Rio Grande do Sul na quinta-feira à medida que a massa de ar seco e frio de alta pressão atmosférica passa a dominar o território gaúcho. O sol retorna para todas as regiões e predomina no Estado, embora sejam esperadas nuvens ainda durante o dia, especialmente entre a madrugada e o começo da tarde. No final da quinta, a tendência é de muitas áreas estarem com céu claro, antecipando uma madrugada de sexta com tempo aberto e muito frio.

Para Alegrete a previsão, para quarta-feira(30), conforme MetSul, é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, mínima de 8°C e máxima de 21°C.

Já na quinta-feira(31), a mínima é de 8°C e máxima de 23°C. E, para a sexta-feira a previsão é de geada para Alegrete.

Fotos: Alegrete Tudo e Pedro Oliveira

Fonte: INMET