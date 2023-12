Frente parlamentar debateu reserva e aproveitamento de recursos hídricos na Fronteira

Na manhã de segunda-feira (11), a Frente Parlamentar de Apoio em Eventos Climáticos Extremos realizou o Fórum de Planejamento Estratégico, com foco na Reservação e Aproveitamento dos Recursos Hídricos na Fronteira Oeste. O evento, marcado por reflexões e debates, reuniu um seleto grupo de especialistas para discutir temas cruciais relacionados à gestão da água, que atualmente ocupa o centro das discussões globais.

Ivo Mello, representante do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), destacou a importância do armazenamento de água em sua apresentação. José Wagner, da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), abordou a transição energética no meio rural como estratégia para enfrentar as mudanças climáticas. O geólogo Rogério Ortiz Porto trouxe à tona a possibilidade de construção de uma hidrelétrica no rio Ibirapuitã, explorando a redução de enchentes com a implementação de eclusas a montante e a junsante, além dos benefícios na irrigação decorrentes dessas ações.

A mediação do evento ficou a cargo de Carlos Homero Dornelles. A abertura foi realizada pelo presidente da Frente, Luciano Belmonte, que contou com as saudações da vereadora Fátima Marchezan e do prefeito Márcio Amaral.

Além dos especialistas, participaram ativamente do Fórum os vereadores Bispo Ênio, Anilton Oliveira e Itamar Rodriguez. O engajamento dos representantes políticos reforça a relevância do tema nas agendas legislativas e administrativas, destacando a necessidade de ações conjuntas para enfrentar desafios relacionados aos recursos hídricos na região.

O evento reforça o compromisso da Frente Parlamentar em abordar questões críticas e promover discussões embasadas, buscando soluções sustentáveis para os desafios enfrentados pela comunidade. O Fórum de Planejamento Estratégico sobre Recursos Hídricos na Fronteira Oeste demonstra a importância de iniciativas colaborativas na busca por soluções eficientes e sustentáveis diante das complexidades do cenário ambiental atual.