Projeto do Bem de Alegrete busca doações para confeccionar 2 mil cestas para crianças carentes

O Projeto do Bem é uma entidade que busca arrecadar fundos para destinar a pessoas carentes em Alegrete. Imbuído nessa causa, o grupo está arrecadando alimentos e doces para compor cestas para serem doadas no dia 23 de dezembro para crianças carentes do Município.

O projeto acontece desde 2020. Com refeições comunitárias, doações de roupas e arrecadações, o grupo procura auxiliar famílias carentes de Alegrete. Neste ano, a meta é conseguir confeccionar 2 mil cestas que serão destinadas para o Natal de crianças de diversos bairro da cidade.

As doações são feitas através de lives no Facebook da entidade e também no perfil do coordenador, João Oribes. O telefone para contato é pelo 55 99980 54 41 para doação de balas, pipocas, bombons, salgadinhos, entre outras guloseimas. “O objetivo é fazer o natal das crianças mais feliz”, salientou o principal ativista do projeto.

Fotos: reprodução