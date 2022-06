Frio e muita umidade para o final do mês

Share on Email

O inverno é marcado pelo frio, porém, este além das baixas temperaturas tem muita umidade.

De acordo com institutos de meteorologia, os últimos dias do mês de junho prometem ser frios, assim como o início do próximo mês. E para os primeiros dias de julho também teremos chuvas.

O excesso de umidade provoca muitas doenças respiratórias e requer que as pessoas tenham muitos cuidados com seu sistema imunológico.

É preciso estar sempre bem agasalhado e proteger o corpo, porque ao sentir as baixas temperaturas o organismo se resfria com mais facilidade.

Frio em Alegrete

Como existe fartura de frutas da época – ricas em vitaminas C, é importante a ingestão desses alimentos para ajudar na proteção natural contra doenças respiratórias.