Frio retorna com força em Alegrete

Na manhã desta quinta-feira(27), o frio retornou com tudo na Terceira Capital Farroupilha. Nas primeiras horas do dia, agasalhos, mantas e tocas foram corriqueiras nas pessoas ao sair de casa.

No amanhecer, a temperatura mínima registrada foi de 3ºC, pontos de geada e nevoeiro foram observados na cidade. Uma empresária do ramo de roupas relatou a redação do PAT, que surpreendeu-se com a força do frio no dia de hoje.”Nossa que frio, ainda bem que vim de luva caso contrário, congelaria, brincou a gerente da loja.

Durante o dia a temperatura máxima será de 17ºC e nos próximos dias, finalizando o mês de julho o clima será ameno em Alegrete.