Fronteira Oeste ultrapassa 2 mil toneladas de produção de arroz na Safra 2022/2023

Os dados são do Instituto Rio Grandense do Arroz, que apresentou na última quarta-feira (26). A região da Fronteira Oeste ficou na frente com o maior índice na produção do cereal. Conforme o Instituto a produtividade de arroz irrigado na região teve uma área semeada de 251.096 hectares, sendo 16.059 de áreas perdidas. A produtividade foi de 8,77 t/ha a terceira média entre as cinco regionais. A produção da Fronteira totalizou 2.078,850 toneladas de arroz.

De acordo com o IRGA, a Safra 2022/2023 no RS totalizou 7,2 milhões de toneladas de arroz, com uma produção de 7.239.985 toneladas e produtividade de 8,79 t/ha em área semeada de 839.972 hectares.

Essa é a segunda maior produtividade já alcançada pelo arroz gaúcho, sendo superada apenas pela safra 2020/2021, que atingiu 9,01 t/ha. As cultivares Irga foram as mais utilizadas. No ranking, a IRGA 424 RI representou 54,3% do total e a IRGA 431 CL ficou em terceiro, com 9,2%. No geral, as cultivares IRGA somadas alcançaram 64,5% do total (além da 424 RI e 431 CL, aparecem no levantamento as cultivares BR-IRGA 409, IRGA 417, IRGA 424, IRGA 426 CL e IRGA 428).

A autarquia também divulgou dados sobre soja e milho em áreas de arroz. Nesta safra, a soja atingiu 506 mil hectares de produção, a maior marca já registrada em 14 anos de levantamento. A produtividade ficou em 2,58 toneladas por hectare no RS.

O milho em terras baixas alcançou produção de 71.998 toneladas e produtividade de 6,51 ton/ha nesta safra. Essa é a primeira vez que o milho aparece no levantamento final da autarquia. A Fronteira Oeste registrou a plantação de milho em terras baixas com uma área semeada de 3.370 ha, alcançando uma produção de 14.372 toneladas em 4,42 de produtividade.

Participaram da apresentação o presidente do Irga, Rodrigo Machado; a diretora técnica, Flávia Tomita; o diretor administrativo, Cláudio Cava; o diretor comercial, Ailton Machado; o produtor rural e conselheiro fiscal da Federarroz Volzear Longaray Júnior; e a meteorologista e consultora do instituto Jossana Cera. Ainda acompanharam a divulgação Antônio Carlos Ferreira Neto, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, e Francisco Lineu Schardong, representando a Farsul. A apresentação ocorreu no auditório da sede administrativa da entidade.

Foto: Fernanda Pinheiro