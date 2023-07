Ocupar, indevidamente, vagas destinadas a deficientes e idosos virou rotina

Encontrar uma vaga de estacionamento acessível para pessoas com deficiência (PPD) pode ser um grande desafio em muitas cidades, e não é diferente em Alegrete. Para aqueles que dependem de próteses, entre outros, e possuem o cartão de estacionamento prioritário emitido pela Prefeitura, o acesso a essas vagas é crucial para garantir mobilidade e independência. No entanto, frequentemente essas vagas são ocupadas indevidamente por motoristas sem o devido direito, causando frustração e indignação à comunidade PPD.

A história de uma alegretense de 31 anos, que preferiu não se identificar, é um exemplo dos obstáculos que muitas pessoas com deficiência enfrentam diariamente ao buscar estacionar na área central de Alegrete. Há 11 anos, ela sofreu um grave acidente de moto, antes do Passo Novo, resultando em uma amputação transfemoral e morte do esposo. Desde então, ela utiliza uma prótese para retomar sua vida cotidiana e enfrenta o desafio adicional de encontrar estacionamento adequado para sua situação.

A motorista afirma: “não é a primeira vez que chego para estacionar e a vaga está ocupada com outro veículo sem cartão nenhum! É um total desrespeito com os deficientes, já que são poucas as vagas disponíveis. Desta vez, registrei tudo para mostrar o quão frequente esse problema ocorre.” A falta de respeito e empatia por parte de alguns motoristas tem tornado a tarefa de encontrar um espaço acessível ainda mais difícil para pessoas com deficiência.

O cartão de estacionamento prioritário emitido pela prefeitura de Alegrete é um direito legal que permite às pessoas com deficiência o uso de vagas reservadas em locais públicos e privados. No entanto, é comum que alguns condutores optem por ocupar essas vagas indevidamente, ignorando as necessidades e os direitos dos PPD. A alegretense reforça a importância de respeitar as regras de trânsito: “pisca-alerta não dá o direito de ocupar a vaga se não for deficiente com uso de cartão obrigatório!”.

Em contato com o diretor da Guarda Municipal, Rogério Leal Lima, ele ressalta que os condutores devem denunciar as infrações por meio do telefone 39611732. Isso permite que as autoridades tomem as devidas providências contra os motoristas que insistem em desrespeitar as regras de estacionamento prioritário.

Além das vagas reservadas para PPD, também é importante lembrar das vagas destinadas a idosos, outro grupo que frequentemente enfrenta dificuldades para encontrar estacionamento adequado. A conscientização e a compreensão em relação às necessidades desses grupos são fundamentais para garantir a inclusão e acessibilidade em nossa sociedade. No total são 38 vagas disponibilizadas na área central, metade para PPD e a outra para idosos.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro estacionar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição, é uma infração de natureza gravíssima.