Frio volta e surpreende alegretenses

Um vento frio deixou a sensação térmica mais baixa em Alegrete, mudando o visual das ruas da cidade. Com tempo nublado após a chuva no feriado de Finados, e com umidade do ar de 68%, as pessoas novamente tiraram os agasalhos dos armários para enfrentar o frio.

O frio inesperado surpreendeu as pessoas que estavam enfrentando um vento gelado desde o início da tarde. A previsão para o fim de semana em Alegrete é de que esse frio fora de época continue, com a temperatura mínima atingindo 9ºC no início da manhã, mas sem previsão de chuva para sábado e domingo(5).

