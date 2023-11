Estrada que cedeu no interior continua interditada

A via próxima à propriedade do ex-prefeito Adão Faraco está obstruída, e a Guarda Municipal está sinalizou o local para evitar acidentes.

O secretário de agricultura, Daniel Gindri, responsável pelas equipes que atuam no interior, informa que não há previsão de quando o trecho será recuperado. Ele afirmou que será necessário fazer aterro no local para reconstituir a pista que cedeu com a forte enxurrada que abriu uma cratera na estrada.

O excesso de chuva afetou dezenas de outros pontos no interior, e Gindri destaca que as equipes não param diante da quantidade de problemas em vias rurais. Ele observa que é necessário que o tempo ajude para que possam entrar com as máquinas nos trechos.

O fenômeno El Niño, que impacta o clima no Brasil, tem contribuído para a intensificação das precipitações. Esse fenômeno ocorre devido ao aumento da temperatura da água na superfície do Oceano Pacífico, facilitando a evaporação e resultando na formação de uma quantidade significativa de nuvens carregadas. No Oceano Pacífico, as chuvas são frequentes durante o El Niño, mas essa mesma massa de ar quente e seco desce sobre o norte da América do Sul, inibindo a formação de nuvens e, consequentemente, reduzindo as chuvas em partes do Norte e Nordeste do Brasil.