Mulher furta grande volume de mercadorias e acaba presa pela BM algumas quadras do local

A ação rápida da polícia resultou na captura da acusada, que foi abordada no cruzamento da Avenida Doutor Lauro Dorneles com Gaspar Martins, com o apoio da PATRAM.

Durante a identificação e revista pessoal, os policiais militares encontraram os produtos furtados na mochila da mulher. Um representante da loja foi acionado para fazer o reconhecimento dos itens, que também continham identificação da mercadoria, confirmando assim o furto.

Desta forma, a acusada foi conduzida pela Brigada Militar até a Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante, pela Delegada Fernanda Mendonça. Após o registro, a mulher seria encaminhada ao Presídio Estadual de Alegrete.