Frota de ônibus de Alegrete vai passar por vistoria

Solicita-se o recebimento da documentação atualizada via Protocolo Geral Municipal para revisão até o dia 27 deste mês (fevereiro). Abaixo, tais documentos solicitados classificados em carros, empresa e motoristas:

Dos Carros:

1) Laudo técnico de vistoria do veículo assinado por um Engenheiro Mecânico com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), atendendo a notificação do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), com data atualizada;

2) Cópia do CRLV do veículo;

3) Certificado do Cronotacógrafo;

4) Autorização para Trânsito Escolar (transportes escolares);

5) Vencimento do Extintor.

Perdas milionárias nas lavouras de Alegrete; prejuízos já batem nos 200 milhões de reais

Dos motoristas:

6) Cópia da CNH;

7) Cópia do Curso de Habilitação Escolar/Coletivo;

8) Atestado de Saúde;

9) Alvará de Folha Corrida (concessionários e auxiliares);

10) Antecedentes Criminais;

11) Pontuação da CNH.

Da empresa:

12) Certidão Negativa de Débitos Municipais;

13) Cópia de Seguro Contra Riscos de Responsabilidade Civil para passageiros e terceiros;

14) Veículo reserva com a referida documentação.

Mês de fevereiro com previsão de calorão e pouca chuva em Alegrete

Os procedimentos ocorrerão das 8h30 às 12h, pelo período da manhã. Solicita-se a presença das empresas com seus veículos (incluindo os itens de combate e prevenção do Covid-19), apresentando os documentos de CRLV e CNH originais, nos dias 01, 02, 03, 06 e 07 de março, onde cada empresa será atendida em determinada data anteriormente notificada pela secretaria.

É permitido o agendamento através do telefone (55) 34215038, das 08h30 às 12h30.