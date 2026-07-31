Novos mutirões de serviços oftalmológicos estão confirmados para agosto em Alegrete

Pacientes de Alegrete que aguardam na fila por procedimentos oftalmológicos terão, a partir do mês de agosto, o início de uma importante etapa para a redução da demanda reprimida na área da saúde visual. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que os atendimentos serão realizados em uma clínica especializada no município de Rosário do Sul, contemplando exclusivamente moradores de Alegrete que já possuem agendamento.

A primeira agenda está marcada para o dia 1º de agosto, quando serão realizados exames de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), além de tomografias oftalmológicas e do procedimento de laser ocular Nd, utilizado principalmente no tratamento da opacificação da cápsula posterior, condição que pode surgir após cirurgias de catarata. De acordo com Vanda Dorneles, da Secretaria Municipal de Saúde, esta ação busca atender uma demanda reprimida existente desde 2025 e representa um avanço na retomada dos procedimentos especializados para pacientes que aguardavam há meses pelo atendimento.

A programação terá continuidade no dia 14 de agosto, quando será oferecido outro serviço voltado à saúde ocular. Nesta etapa, serão realizados os encaminhamentos para a confecção de óculos destinados a pacientes com idade inferior a 50 anos, ampliando o acesso da população aos recursos necessários para a correção visual.

A Secretaria Municipal de Saúde também faz um alerta importante aos pacientes que estão na fila de espera. Como as convocações para os procedimentos são realizadas por telefone, é fundamental que os dados de contato estejam atualizados. Quem mudou de número ou precisa corrigir as informações cadastrais deve procurar o setor responsável da Secretaria para efetuar a atualização.

A orientação é que os pacientes permaneçam atentos às ligações telefônicas nos próximos dias, evitando a perda da oportunidade de realizar os procedimentos programados e contribuindo para o andamento da fila de atendimentos especializados.