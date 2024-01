Reunião na Associação dos Arrozeiros de Alegrete aborda desafios do El Niño

Na noite de segunda-feira (8), a Associação dos Arrozeiros de Alegrete realizou o primeiro encontro de 2024. A reunião contou com adesão de um grupo de associados e consolidou a agenda semanal da instituição.

Entre os diversos assuntos, estiveram ao longo da pauta, assuntos extremamente relevantes como a prorrogação do prazo de adesão ao programa Paga Pedra. As inscrições, que inicialmente estavam agendadas para o dia 18 de dezembro foram adiadas devido ao clima, regido neste ano pelo El Niño.

“Muitos produtores plantaram a parte final de suas áreas depois do Natal, porque não havia como entrar com às maquinas nos solos excessivamente alagados”, lembrou o Presidente Gustavo Thompson Flores.

Além deste tema, também foi feito um balanço do Projeto Verde Oliva, onde 20 militares do 6º RCB estão participando, em treinamento e fundamentos de todas às etapas da cultura orizícola.

Os militares estão tendo aulas práticas em lavouras de produtores de Alegrete, com apoio técnico.

A terceira pauta da reunião discutiu a relação ao Programa Selo Ambiental, que é realizado pelo IRGA e que distingue aqueles agricultores que desenvolvem boas práticas em suas lavouras.

Ficou agendado outra reunião na próxima semana, para deliberar as questões elencadas neste primeiro encontro da Associação dos Arrozeiros de Alegrete em 2024.

Fotos: reprodução