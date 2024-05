Fundador da imobiliária Lidertec, Adil Soares Dutra, morre aos 77 anos

Share on Email

Dutra nasceu em Alegrete em 5 de julho de 1946 e deixou um legado significativo na área imobiliária, onde iniciou sua carreira em 1976 como corretor de imóveis e contador.

Conhecido por sua disposição e simpatia, ele sempre atendeu os clientes com dedicação e era reconhecido por seu compromisso com o trabalho. Também atuou como companheiro de trabalho ao lado de Nelson Mendes, com quem desenvolveu uma parceria profissional de destaque.

Adil deixa a esposa Elisete Goulart Dutra, com quem foi casado por 48 anos, e três filhos: Diego, Melissa e Marília. Assim como, duas netas, Ana Carolina e Bianca, e um neto, Vicente. Oriundo de uma família numerosa, Dutra era um dos 15 irmãos e tinha uma nora, Ana Cláudia, e um genro, Anderson.

O corpo de Adil foi cremado em Osório, e suas cinzas, em data a ser definida, serão colocadas no jazigo da família em Alegrete. A trajetória dele na área imobiliária e seu papel como pai de família são lembrados com respeito e admiração por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.