Furto de bateria está na mira dos ladrões

Um furto que tem sido recorrente na cidade e chama a atenção pela audácia dos ladrões, tem sido de bateria de carros.

No último mês , no mínimo dois casos por semana, têm chegado até a Delegacia de Polícia. Independente de horário e locais, os autores dos furtos estão deixando os donos dos veículos sem bateria.

Em vários casos, as vítimas descreveram que estacionaram os seus veículos em algum ponto distinto na cidade e, no final do expediente, se depararam com o furto.

Até o momento, não há suspeitos. Muitos dos furtos aconteceram em plena luz do dia.