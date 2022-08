Furtos em alta: veja os últimos em casas e empresa

No primeiro caso, a vitima, que reside no bairro Vera Cruz, disse aos policiais civis que uma vizinha entrou em sua residência e furtou a quantia de 5 mil reais. A acusada já é suspeita de outros furtos, que já tinha cometido delitos anteriores.

Já no bairro Cidade Alta, um idoso disse que saiu de casa por volta das 19h para ir à Igreja, porém, quando retornou constatou que a casa tinha sido arrombada e vários bens pessoais tinham sido furtados, dentre eles, um cobertor que recém havia comprado.

Quatro postos vendem gasolina abaixo de 5 reais, aponta pesquisa do Procon

O homem lamentou o fato e não soube informar o valor total do prejuízo.

Em um outro relato, na região central. Uma mulher que trabalha em um estabelecimento comercial, comentou aos policiais civis que chegou para trabalhar e, ao abrir o caixa, percebeu que o dinheiro havia desaparecido.

A quantia era superior a 600 reais. De acordo com a vítima, ela percebeu que havia pegadas no chão que indicavam que o autor do furto entrou pela churrasqueira que há no estacionamento comercial.

A mulher não tem suspeitos.

O número de furtos em estabelecimentos comerciais e residências teve um aumento nestes últimos meses.