Futebol amador de Alegrete conquista autorização para construção de banheiros no Complexo do Jockey Club

O futebol amador de Alegrete conquistou um importante avanço na melhoria de sua infraestrutura. Foi autorizada a execução da obra de construção de banheiros nos campos do Complexo do Jockey Club, localizado em área pertencente ao Sindicato Rural de Alegrete. A iniciativa atende a uma reivindicação histórica da Liga Alegretense de Futebol (LAF), que há décadas busca uma solução para a falta de instalações sanitárias adequadas no local.

A autorização foi concedida pela diretoria do Sindicato Rural de Alegrete, por meio de seu presidente, Henrique Dorneles Fernandes, que reconheceu a importância da obra para os atletas, dirigentes e torcedores que frequentam os campos do Capão do Angico.

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A conquista é resultado do empenho do presidente da LAF, Ramud Maruf Hamud, que contou com o apoio do prefeito municipal, Jesse Trindade dos Santos, na busca por melhorias para o futebol amador do município.

Atualmente, os campos do Palmeiras, Honório Lemes e Estrelão recebem, juntos, mais de 2 mil atletas aos finais de semana. Mesmo com a intensa movimentação esportiva, a estrutura ainda carece de um espaço específico com banheiros para atender ao público que participa das competições e atividades realizadas no complexo.

Conforme Ramud, a autorização representa a concretização de uma antiga demanda da entidade. O dirigente comemorou o resultado e garantiu que a obra será realizada. Além disso, informou que alguns materiais necessários para a construção já estão disponíveis, o que contribui para o início dos trabalhos.

O presidente do Sindicato Rural destacou que a decisão foi tomada após a diretoria compreender a necessidade da melhoria e a importância de apoiar o esporte local.

“A iniciativa foi do pessoal da LAF. Nós fomos parceiros e autorizamos por entender que é necessário. E também por uma questão de responsabilidade social, que é um dos focos da diretoria”, pontuou Henrique Dorneles.

A construção dos banheiros representa mais do que uma melhoria estrutural. É um passo importante para proporcionar melhores condições de acolhimento, higiene e dignidade aos milhares de atletas e frequentadores que movimentam o futebol amador de Alegrete a cada final de semana.

Com a autorização formalizada e parte dos materiais já disponíveis, a expectativa é de que a obra avance e transforme em realidade uma reivindicação que atravessou décadas, fortalecendo o esporte comunitário e valorizando quem mantém viva a tradição do futebol amador no município.