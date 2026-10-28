Equipirados vence a 21ª Gincana Escolar da Escola Demétrio Ribeiro e encerra hegemonia de oito anos da GoBlack

A Escola Estadual Demétrio Ribeiro realizou, entre os dias 26 e 27 de outubro, a 21ª edição de sua tradicional Gincana Escolar. O evento mobilizou a comunidade escolar durante dois dias de atividades que combinaram competição, integração, criatividade e espírito de equipe, reafirmando a importância da iniciativa no calendário da instituição.

A programação contou com provas físicas, culturais, artísticas, pedagógicas e solidárias, envolvendo estudantes, professores, pais e ex-alunos. Mais do que uma disputa entre equipes, a gincana proporcionou momentos de convivência, participação coletiva e valorização dos talentos dos alunos, fortalecendo os vínculos entre os diferentes segmentos da comunidade escolar.

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De acordo com a diretora da instituição, Silvia Dorneles, a gincana é uma oportunidade de promover a integração e estimular a participação de todos na vida escolar. A cada edição, a atividade mobiliza os participantes em torno de desafios que exigem planejamento, criatividade, organização e comprometimento, transformando os espaços da escola em ambientes de aprendizagem e colaboração.

Equipirados conquista o título

Neste ano, três equipes participaram da competição: a equipe preta, GoBlack; a equipe branca, Equipirados; e a equipe rosa, Flamingos.

Após dois dias de provas e desafios, a equipe branca, Equipirados, conquistou o título de campeã da 21ª edição da gincana. O resultado teve um significado especial, pois encerrou a hegemonia da GoBlack, equipe preta que vinha vencendo a competição nos últimos oito anos.

A conquista foi marcada pelo empenho dos integrantes da Equipirados ao longo das atividades, que exigiram união, estratégia e dedicação para somar pontos nas diferentes modalidades propostas pela organização.

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A disputa entre as três equipes movimentou a escola e estimulou o envolvimento dos estudantes, que tiveram a oportunidade de demonstrar suas habilidades em diferentes áreas do conhecimento e da expressão.

Tecnologia como novidade nesta edição

Uma das principais novidades da 21ª Gincana Escolar foi a utilização de um aplicativo desenvolvido por acadêmicos do curso de Engenharia de Software da Universidade Federal do Pampa (Unipampa).

A ferramenta permitiu que os participantes acompanhassem, em tempo real, as atividades programadas e a pontuação das tarefas realizadas pelas equipes. A iniciativa aproximou a tecnologia do ambiente escolar e contribuiu para tornar o acompanhamento da competição mais dinâmico e acessível.

A participação dos acadêmicos da universidade também evidenciou a possibilidade de integração entre o ensino superior e a educação básica, por meio do desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas às necessidades da comunidade.

Aprendizagem, solidariedade e trabalho em equipe

A diversidade das provas é uma das características que consolidam a gincana como uma atividade importante no processo educativo. As tarefas físicas estimulam a participação e o espírito esportivo, enquanto as atividades culturais e artísticas valorizam a criatividade e a expressão dos estudantes.

Já as provas pedagógicas incentivam o conhecimento e o raciocínio, e as atividades solidárias reforçam valores como empatia, responsabilidade social e compromisso com o próximo.

Durante os dois dias, os participantes precisaram demonstrar capacidade de organização, cooperação e trabalho em equipe. A preparação e a execução das tarefas também favoreceram o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo estudantil, incentivando os alunos a assumir responsabilidades e contribuir para os resultados coletivos.

A presença de pais e ex-alunos ampliou o envolvimento da comunidade com a escola, fortalecendo os laços construídos ao longo das diferentes gerações que passaram pela instituição.

Tradição que fortalece a comunidade escolar

Ao chegar à sua 21ª edição, a Gincana Escolar da Escola Estadual Demétrio Ribeiro reafirma seu espaço como uma atividade tradicional, capaz de reunir diferentes gerações em torno da educação, da convivência e da participação coletiva.

Embora a conquista do primeiro lugar seja o objetivo das equipes, o resultado final não representa o único legado da competição. A experiência proporciona oportunidades de aprendizagem fora da sala de aula, estimula o respeito às diferenças e valoriza a contribuição de cada participante.

A vitória da Equipirados, encerrando uma sequência de oito títulos da GoBlack, acrescentou um capítulo especial à história da gincana. Ao mesmo tempo, a participação das três equipes e a mobilização da comunidade escolar demonstraram a força de uma iniciativa que combina educação, criatividade, solidariedade e espírito de equipe.

Com mais uma edição concluída, a Escola Estadual Demétrio Ribeiro mantém viva uma tradição que vai além da competição e contribui para a construção de um ambiente escolar participativo, acolhedor e comprometido com a formação integral dos estudantes.

Fotos: Enzo Verdum e Roger Severo (capa)